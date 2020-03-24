[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.43 29.34
 Власть, Финансы, Инвестиции
  203  0
Все про:Кабмин (4050) кредит (1398) кредиторы (68)

 Украина продолжит выполнять обязательства перед кредиторами, – Кабмин

Правительство Украины, несмотря на новые вызовы, не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлено, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин отмечает, что международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель прямого государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%.

"Несмотря на сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183791
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВВП вирус Кабмин карантин коронавирус Минздрав прогноз Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх