[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.43 29.34
 Власть, Регуляторная политика, Социальная политика
  718  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (97) чрезвычайное положение (21) Шмыгаль Денис (43) COVID-19 (238) коронавирус (70)

 Необходимость введения чрезвычайного положения в Украине пока отсутствует, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент необходимость во введении чрезвычайное положение в Украине.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине достаточно умеренно по сравнению со многими странами Европы", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

Премьер добавил, что предпринимаемые на данный момент властью меры достаточны.

В то же время он указал, что в ближайшие несколько недель ситуация может измениться в связи с распространением коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183787
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВВП вирус Кабмин карантин коронавирус Минздрав прогноз Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх