 Капитализация Apple опустилась ниже $1 триллиона

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Акции Apple Inc. подешевели по итогам торгов на 2,1% - до $224,37.

Фондовый рынок США завершил снижением очередную сессию, не дождавшись принятия американскими законодателями пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Капитализация Apple находилась выше $1 трлн с октября прошлого года. В феврале 2020 года она приближалась к отметке в $1,4 трлн и с этого момента упала уже на 31%.

Для сравнения: индекс S&P 500 снизился за то же время на 34%.

Apple стала одной из первых компаний, заявивших о негативном влиянии коронавируса на ее отчетность. Еще 18 февраля компания предупредила, что ее выручка во втором финквартале (заканчивается 30 марта) не достигнет прогнозов из-за эпидемии в Китае.

Среди американских компаний, капитализация которых когда-либо поднималась выше $1 трлн, помимо Apple и Microsoft - Alphabet Inc. и Amazon.com. Рыночная стоимость Microsoft по итогам торгов в понедельник составила $1,03 трлн, Amazon - $947 млрд, Alphabet - $725 млрд.

Еще одна компания с капитализацией выше $1 трлн - Saudi Aramco. Рыночная стоимость саудовской государственной нефтекомпании, достигавшая ранее в этом году $2 трлн, в настоящее время составляет порядка $1,5 трлн.