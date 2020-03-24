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 Полиция может начать проверять самоизоляцию украинцев с помощью мобильных операторов

Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - заявил Геращенко.

По его словам, 24 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке информацию от пограничников по десятков тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-ти дневном карантине путем самоизоляции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183782
 
 
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