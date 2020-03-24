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 Стабилизационный фонд Украины составит 200 миллиардов, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что стабилизационный фонд государства будет составлять около 200 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Премьер подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.

Среди прочего, Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет создан экспертный стратегический совет, для наработки решений, которые позволить наиболее мягко пройти этап кризиса, и начать развиваться после его завершения.

Премьер отметил, что на данный момент к возможному кризису Украина подходит более подготовленной, чем в 2008 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183777
 
 
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