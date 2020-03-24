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 Премьер анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд

Власти Украины работают на созданием стабилизационного фонда государства, объем которого составит около 200 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Политики сегодня должны позаботиться о людях, нуждающихся в помощи. Это первый и основной вопрос. И второе – это позаботиться о нашем бизнесе, который после кризисного периода будет вытаскивать нашу экономику вверх. Для этого мы создаем Стабилизационный фонд государства, размер которого составит примерно 200 млрд грн", – сообщил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас Украина имеет намного более сильные позиции, чем это было во время предыдущих кризисов.

"Международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция – рекордно низкая, государственный бюджет – сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%", – отметил Шмыгаль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183777
 
 
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Пхаааааааа одна надежда что НБУ упрется и не будет печать фантики.
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ВВП падает, денежная масса уже сейчас больше потребности, варианты есть, но пытаться, например, инфраструктурные проекты развернуть - это уже не к НБУ, а к тем кто считает что "долги платят только лохи".
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Власти Украины работают на созданием стабилизационного фонда государства, объем которого составит около 200 млрд грн Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183777

Зе і його зе влада докерувалась що навіть в гарному стані взявши країну у 2019 вони довели ії до боргів і стогнації Премьер анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд - Цензор.НЕТ 523

То что это будет, было понятно еще со времен принятия бюджета, когда "монобольшинство" проголосовало бюджет 2020 год в котором средства на индексацию пенсий не предусмотрены, а планируемые 172,57 млр. гривен на покрытие дефицита пенсионного фонда есть цифра очень далекая от реальности. Реальный дефицит пенсионного фонда составляет около 200 млрд. гривен.
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Где оно, мурло, деньги возьмёт, опять народ как липку обдерут.
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