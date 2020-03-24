 Великобритания вводит карантин на три недели

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Жителям страны приказано оставаться дома, выходить оттуда можно только в случае крайней необходимости: чтобы сходить за продуктами, за медицинской помощью, на занятия спортом (не более одного раза в день) и для поездок на работу, которую невозможно сделать из дома.

Магазины, за исключением тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты. Запрещаются любые общественные собрания в количестве больше двух человек.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила.

Одновременно с этим британский парламент обсуждает закон о чрезвычайных полномочиях правительства на время пандемии коронавируса. Подобных законов в мирное время в Британии еще не принималось.

Число жертв коронавируса COVID-19 в Британии в понедельник достигло 335 человек, вирусом заразились в общей сложности более 6700 человек.