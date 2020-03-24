 Цены на нефть поднялись выше $27 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В начале рабочего дня в Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (3,48%), до $27,97 за баррель. В понедельник Brent сначала быстро дешевела, затем пошла вверх и в итоге подорожала на 0,2%, до $27,03 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на $1,05 (4,49%) - до $24,41 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 3,2% - до $23,36 за баррель.

"Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС, - объяснил CNBC аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадет".

Федрезерв сообщил, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд.

В понедельник сенаторы-демократы повторно заблокировали вынесение на голосование $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Демократы и республиканцы продолжают переговоры и заверяют, что близки к окончательной договоренности. Об этом заявили в понедельник как министр финансов Стивен Мнучин, так и его главный партнер со стороны демократов - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.