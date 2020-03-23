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 Инвесторы с начала кризиса вывели с развивающихся рынков рекордные $83 миллиарда, – МВФ

Инвесторы за период с начала кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса, вывели с развивающихся рынков $83 млрд.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - заявила Георгиева, чьи слова приводятся в сообщении МВФ. 

По ее словам, для развивающихся стран и стран с низким уровнем доходов и большой долговой нагрузкой кризис станет особо серьезным испытанием, тогда как развитые экономики в целом встречают его достаточно подготовленными.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183724
 
 
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