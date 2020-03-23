 Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до $50 миллионов в день

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Интенсивность колебаний на валютном рынке ослабла. Рынок выглядит более сбалансированным. Торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне близком к 28 грн/$. Некоторое время спрос преобладал над предложением. Впрочем, в дальнейшем предложение валюты выросло, а котировки упали до уровня около 27,6-27,7 грн/$", – отмечается в сообщении.

Нацбанк также сообщает об увеличении количества продавцов валюты на межбанковском рынке в последние дни.

"Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц. В последние дни на прошлой неделе граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривню", – указывают в НБУ.

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Как сообщалось, на минувшей неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.