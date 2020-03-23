 СБУ обнаружила два нелегальных мини-НПЗ на Полтавщине. ФОТО

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время обысков по местам изготовления, хранения и продажи горюче-смазочных материалов правоохранители изъяли более 4 тыс. тонн различных нефтепродуктов стоимостью более 100 млн гривен, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, передает БизнесЦензор.

"В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы установили, что на мощностях мини-НПЗ организаторы наладили неучтенное изготовление горюче-смазочных материалов, в частности бензина и дизельного топлива. Продукцию они сбывали через сеть АЗС, владелец которой смешивал топливо с метанолом и другими опасными присадками, и реализовывал за наличные без предоставления кассовых чеков", – сказано в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, сейчас продолжается досудебное следствие, начатое по ч. 1 и 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

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Как сообщалось, на совещании 5 февраля президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям активизировать борьбу с нелегальными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), предложив также предоставить их владельцам возможность легализировать свою деятельность.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводам, которые работают незаконно.

Владимир Зеленский также отметил результаты борьбы с нелегальными автозаправочными станциями, по итогам которых закрыто около 800 незаконных заправок.