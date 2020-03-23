 Офис Зеленского оценил расходы на борьбу с коронавирусом в $4 миллиарда

Об этом в ходе онлайн-дискуссии, организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), сообщила замглавы Офиса президента (ОП) Юлия Ковалив, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только на борьбу с коронавирусом мы уже ожидаем дополнительную потребность в размере порядка $3,5-4 млрд. Это те расчеты, которые мы обсуждаем, в том числе с МВФ. Речь идет и о закупке средств защиты, о финансировании медицины, о дополнительной оплате врачам", – сказала Ковалив.

По словам замглавы Офиса президента, в настоящее время власти разрабатывают новый пакет законопроектов о поддержке бизнеса в период борьбы с заболеванием, вызванным новым коронавирусом. В частности, рассматривается также возможность частичной компенсации и более гибкого регулирования больничных и простоев.

"Государство будет готово взять на себя часть этих расходов на фонд зарплаты и разделить эти расходы", – сказала замглавы Офиса президента.

Ковалив также отметила, что Министерство финансов разрабатывает изменения в государственный бюджет на 2020 год, в котором должно быть предусмотрено сокращение расходов на $1,7 млрд.

"Из бюджета будут дофинансировать и Фонд соцстраха (...), и Фонд безработицы. Мы уже сейчас планируем увеличение финансирования этих фондов через увеличение дефицита госбюджета. Плюс мы увеличим расходную часть на около $1,7 млрд, или где-то на 51 млрд грн. Большинство статей бюджета, начиная от содержания чиновников, будет сокращено, много программ будут сокращены. Мы будем максимально ужимать госбюджет по всем расходам", – сказала она.

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Как сообщалось, Юлия Ковалив также сообщила, что после пересмотра госбюджета на 2019 год его дефицит может вырасти с 2,09% до 7% ВВП.

По ее словам, вопросы о потенциальном росте дефицита госбюджета уже обсуждены с международными партнерами. При этом власти надеются направить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ на финансирование госбюджета.

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

В частности, программа EFF, предварительная договоренность по которой была достигнута еще в декабре 2019 года, может быть расширена с $5,5 млрд до $7 млрд. Вторая программа – беспроцентная RFI – может составить $1,4-2,5 млрд. По ней не только нет процентов, но и нет отдельных условий, кроме единственного – должна быть подписана программа EFF.

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.

При этом Украина рассчитывает получить первый транш в размере $2-3 млрд по программе EFF и $1 млрд – по RFI.