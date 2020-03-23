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 Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.

Об этом предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло всего четыре дня.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183715
 
 
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