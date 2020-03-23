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Все про:ВВП (575) прогноз (679)

 Bank of America спрогнозировал падение ВВП Украины на 1,1%

Аналитики Bank of America (BofA) в конце минувшей неделе ухудшили оценку перспектив украинской экономики в 2020 году и ожидают снижения ВВП страны на 1,1% из-за увеличившихся перебоев в ее работе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Поддержка МВФ остается ключевым предположением для всего сценария, мы остаемся конструктивными, учитывая отсутствие альтернатив", – говорится в документе.

В то же время, считают аналитики BofA, такое падение создает базу для ускорения роста ВВП в 2021 году до 4,8%, что будет позитивно влиять на стоимость ВВП-варрантов Украины.

Текущие падение стоимости ВВП-варрантов (до 50-60% от номинала) в BofA объясняют ростом доходности евроблигаций Украины (до 11-14% годовых).

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Как сообщалось, согласно уточненным данным Госстата, реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, увеличился на 3,2%, тогда как рост ВВП в 2018 году составлял 3,4%, в 2017 году – 2,5%, в 2016 – 2,4%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183713
 
 
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