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 Кабмин обязал владельцев магазинов нанести отметки для соблюдения дистанции между покупателями

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 23 марта, принял решение обязать продовольственные магазины, банки и аптеки установить специальные отметки для соблюдения дистанции между клиентами в 1,5 м.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции", – сообщил премьер.

Глава правительства уточнил, что владельцам и руководству таких учреждений поручено обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м.

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Как сообщалось, в Укреине в рамках ограничительных мер на время карантина было запрещено проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан, а также временно приостановлена работа торговых центров, заведений общественного питания, спортивных комплексов и залов, заведений бытового обслуживания населения: SPA-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов и т.д.

Кроме того, закрыты дискотеки, ночные клубы и компьютерные клубы. Рестораны и кафе смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды.

При этом продолжают работать продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, автозаправочные станции, банки и банкоматы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183708
 
 
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вот это мощно! Все спасены! И не дорого, 3 ведра краски хватит на весь Киев. Но спишут 200.
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