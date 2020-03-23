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 Минюст заметил всплеск рейдерства после введения карантина

Министерство юстиции отмечает увеличение попыток рейдерства бизнеса после введения карантина.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська заявил на своей странице в сети Facebook.

"Есть первый всплеск корпоративного мародерства (оно же рейдерство во время карантина). Отдельные таланты почему-то решили, что во время карантина Офис противодействия рейдерству не сможет эффективно защищать собственность. Начались откровенные и примитивные атаки, отдельные изменения вносились в реестр даже без подгрузки каких-либо документов", – заявил Малюська.

По словам министра, только за последнюю неделю зафиксировано столько же попыток рейдерства, как и за 4 месяца прошлого года.

"Особенно отличился регистратор Петровского сельского совета Генического района Херсонской области Мустафаев Фарит Анварович, который (или от имени которого) внес в реестры немаленький массив ложной информации. Отдельные пострадавшие (например ООО "Юридическая инвестиционная компания "Форум" и ООО "КПД-С") уже успели подать жалобы, которые мы удовлетворили, и собственность вернули. Доступ господина Мустафаева в реестры заблокирован", – отметил глава Минюства.

Министр пообещал в ближайшее время обнародовать соответствующие решения Офиса по противодействию рейдерству.

Малюська напомнил, что жалобы в Офис противодействия рейдерству можно подавать онлайн с помощью сервиса iGov.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183701
 
 
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