 Главу Минздрава обвинили в попытке назначить "смотрящего" за закупкой лекарств

Как передает БизнесЦензор, об этом гендиректор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Ваше ультимативное требование трудоустроить свое "доверенное лицо" контрпродуктивно и незаконно", – подчеркнул глава госпредприятия, обращаясь к главе Минздрава.

Жумадилов уточнил, что речь шла о требовании назначить "заместителем генерального директора (а реально "смотрящим" от министра) человека с уголовным прошлым, осужденного за кражу".

Он также обвинил министра здравоохранения в блокировании работы госпредприятия "Медицинские закупки Украины".

"Требование назначить "доверенное лицо" на должность заместителя, блокирование работы ГП и соответственно запуска закупок является ничем иным, как злоупотреблением властными полномочиями, что в сложившейся ситуации является не просто проблемой, а реальной опасностью для людей. В последнем случае сегодня я обратился с заявлением о совершении уголовного преступления в ГБР", – подчеркнул Жумадилов.

"Закупки уже третью неделю блокируются Минздравом, потому должно быть "политическая воля руководства". Вы ее привязали к назначению своего протеже. Вам теперь нести за это ответственность. "По-хорошему вы НЕ захотели. Будет по-другому", – сказали вы мне во дворе Минздрава в минувшую пятницу. Хорошо. Пусть будет", – добавил гендиректор.

Как сообщалось, в конце февраля Министерство здравоохранения Украины передало закупку лекарств за средства госбюджета по 14 из 38 направлений от международных специализированных организаций (UNDP, UNICEF, Crown Agents) собственному госпредприятию "Медицинские закупки Украины".

Напомним, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" создано в октябре 2018 года. С июля 2019 года его главой по итогам открытого конкурса назначен Арсен Жумадилов. До назначения он возглавлял общественную организацию "Крымский институт стратегических исследований", преподавал в НаУКМА и являлся совладельцем благотворительного фонда "Украинское наследие".

В 2020 году ГП МЗУ будет осуществлять закупки по бюджетным программам ы "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера" и бюджетной программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями".

По ряду других направлений, в соответствии с новой редакцией закона "О публичных закупках" и решению Минздрава, закупки будут продолжать осуществлять специализированные организации.

Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

При этом на должность министра здравоохранения назначен детский кардиолог Илья Емец, который уже занимал эту должность в 2010-2011 годах во время президентства Виктора Януковича.