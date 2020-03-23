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 Кабмин разрешил доставлять лекарства по почте (обновлено)

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 23 марта, принял решение разрешить дистанционную торговлю лекарствами.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем канале в Telegram.

"Кабинет министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно", – сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, правительство также разрешило осуществлять доставку лекарств непосредственно потребителям.

"Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки", – добавил глава правительства.

Также, как говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, Кабмин разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарства.

Министр Владислав Криклий подчеркнул, что правительство Украины приняло важное решение для улучшения доступности и удобства получения лекарственных средств и одновременно уменьшения мобильности и скопления людей в аптеках.

Глава Министерства отметил, что таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.

Разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых в Украине запрещено.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183689
 
 
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