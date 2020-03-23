[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.5 29.24
 Транспорт
  3145  5
Все про:запрет (204) туризм (335) Криклий (86) Шмыгаль Денис (38)

 Кабмин запретил выезд туристов за границу (обновлено)

Кабинет министров Украины с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12:00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса", – написал Криклий.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram уточнил, что согласно решению правительства с 12:00 гражданам в целом запрещено покидать Украину с туристической целью.

"Деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", – будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", – сообщил премьер.

Напомним, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта работу прекратил метрополитен, с полудня 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, введены ограничения работы общественного транспорта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183688
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Въезд прекратите! До жопы ваши карантины, пока будете подвозить новых вирусоносцев! Берите пример с Лукашенко.
 показать весь комментарий
 
 
поздно пить боржоми придурки!это надо было сделать месяц назад.и поддерживаю Сергея Марченко до жопы ваш карантин пока не прекратите ввозить заражённых.
 показать весь комментарий
 
Да, карантин ваш до лампочки, что толку - то от него, если сотнями завозите из-за границ людей, хотя твердили, что до такого-то числа граница закрывается и пропуска никакого не будет. Ну и что, одни разговоры, а толку никакого, ну точно, квартал 95.
 показать весь комментарий
 
Самое главное чтобьі зеленая мразь завтра или в среду в Минск не попала
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация вирус Кабмин карантин коронавирус Минздрав Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх