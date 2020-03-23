[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.5 29.24
 Власть, Регуляторная политика
  617  0
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (4042) спирт (61) экспорт (1654) Шмыгаль Денис (38) COVID-19 (238)

 Кабмин запретил экспорт спирта

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 23 марта, принял решение временно запретить экспорт этилового спирта.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт", – сообщил Шмыгаль.

Читайте также: Кабмин разрешил экспорт спирта водочному заводу Управления делами президента

Как сообщалось, госпредприятие "Укрспирт" объявило о приостановке отгрузки спирта на экспорт еще 19 марта, в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вирусного заболевания COVID-19.

Ранее "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса. В целом работает 14 спиртзаводов госкомпании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183682
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация вирус Кабмин карантин коронавирус Минздрав Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх