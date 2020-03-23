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 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях, – премьер

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 23 марта, принял решение установить режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС", – сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

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Как сообщалось, в пятницу, 20 марта, Кабинет министров принял решение установить режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

18 марта Кабмин одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Киевской области. Чрезвычайная ситуация также введена в Житомирской и Черновицкой областях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183678
 
 
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