 Падение промышленного производства замедлилось в феврале до 1,5%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С коррекцией на эффект календарных дней, падение промпроизводства в феврале 2020 года к февралю 2019 года замедлилось до 4,1%, по сравнению с 4,7% в январе.

Снижение производства в годовом выражении (без учета коррекции на эффект календарных дней) зафиксировано во всех отраслях: перерабатывающей – на 0,4%, добывающей – на 4,1%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,8%.

Согласно данным Госстата, по отношению к предыдущему календарному месяцу промпроизводство в феврале выросло на 0,4%, однако с учетом сезонности спад производства в феврале к январю 2020 года составил 0,2%.

За первые два месяца 2020 года спад промпроизводства составил 3,1%, по сравнению с январем-февралем 2019 года.

Читайте также: Госстат изменил оценку падения промышленности в 2019 году

Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в январе 2020 года сократилось по сравнению с январем 2019 года на 5,1% после снижения на 7,7% в декабре и на 7,5% в ноябре прошлого года. С учетом сезонности рост производства в январе 2020 года к декабрю 2019 года составил 1,2%.

В феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.