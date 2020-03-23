 Минцифры запустит инкубатор антикризисных проектов

Согласно сообщению министерства в Telegram, платформа организована совместными силами YEP и USF при поддержке Минцифры, передает БизнесЦензор.

"Продолжаем поддерживать инициативы, направленные на преодоление кризиса, связанного с пандемией коронавируса. При поддержке Минцифры, Министерства образования и науки и Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" сеть академических бизнес-инкубаторов YEP вместе с Украинским фондом стартапов запускают совместный онлайн инкубатор антикризисных проектов AC Lab21. Технологическими партнерами проекта являются CISCO и Gravitec.net", – сказано в сообщении.

В Минцифры уточнили, что Anticrisis Lab21 призвана стать платформой для поддержки решений для преодоления мирового кризиса при участии команд программистов, студентов, дизайнеров и ученых. Принять участие могут как бизнес-проекты, так и волонтерские инициативы.

В частности, можно предлагать приложения для:

перехода бизнеса в онлайн или онлайн-обучения;

информирования людей о вирусе и технологических средствах индивидуальной защиты;

организации логистики или координации волонтеров и тому подобное.

В сообщении отмечаются, что эффективные идеи представят свои проекты перед жюри, а партнеры предоставят ресурсы для их запуска. Заявки принимаются и постоянно рассматриваются на сайте http://www.aclab21.org/uk/.