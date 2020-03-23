 Morgan Stanley спрогнозировал падение ВВП США во втором квартале на 30%

Это прогнозируют аналитики Morgan Stanley, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Однако, по мнению экспертов банка, стране удастся избежать повторения Великой депрессии, пишет MarketWatch.

"Хорошая новость заключается в том, что в отличие от 1929-1933 годов мы уже наблюдаем решительные ответные меры властей. В те времена строгая приверженность золотому стандарту усиливала дефляционные тенденции. ФРС также в течение долгого времени проводила жесткую монетарную политику", - отметили в Morgan Stanley.

Согласно базовому сценарию Morgan Stanley, эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19, достигнет пика в апреле или мае, а рост экономики начнет восстанавливаться в третьем квартале. Однако более позднее наступление пика может привести к падению ВВП США на 8,8% в 2020 году.

На прошлой неделе Goldman Sachs сообщил, что ожидает падения американской экономики во втором квартале на 24%.