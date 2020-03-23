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 Курс гривни возобновил падение: доллар превысил 28 грн, евро – 30 грн

Национальный банк установил на вторник, 24 марта, курс гривни на уровне 28,1126 грн/$, снизив его на 37 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня января 2019 года, тогда как курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 61 копейку, снизившись до 30,25 грн за евро.

В понедельник Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты.

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Как сообщалось, на минувшей неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183670
 
 
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А куда НБУ так поторопился? На межбанке курс продажи упал до 27,68 (утром был 28,09)
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