 Падение трафика в воздушном пространстве Украины достигло 86%

Об этом сообщило Государственное предприятие обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Новые данные от Евроконтроля: падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток 22 марта составило 85,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года)", - сказано в сообщении.

Днепровский районный диспетчерский центр и Харьковский аэродромный диспетчерский центр "Украэроруха" вошли в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика. Падение трафика 87,5%.

Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за который отвечает Украина.