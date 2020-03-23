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 Падение трафика в воздушном пространстве Украины достигло 86%

Трафик в воздушном пространстве Украины 22 марта упал на 85,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщило Государственное предприятие обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Новые данные от Евроконтроля: падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток 22 марта составило 85,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года)", - сказано в сообщении.

Днепровский районный диспетчерский центр и Харьковский аэродромный диспетчерский центр "Украэроруха" вошли в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика. Падение трафика 87,5%.

Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за который отвечает Украина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183666
 
 
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