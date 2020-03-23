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 Украинская "дочка" табачной компании JTI получила 700 миллионов прибыли

ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", одна из крупнейших табачных компаний Украины, в 2019 году получила чистую прибыль 698,45 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году.

Об этом свидетельствует сообщение компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о проведении собрания акционеров 24 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, нераспределенная прибыль фабрики в 2018 году возросла на 42,7% – до 1,1 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" за год увеличилась на 17,5% – до 1,03 млрд грн, активы –на 11%, до 3,89 млрд грн.

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"Джей Ти Интернешнл Компани Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI).

В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика. Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине и экспортируется более чем в 20 стран.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183658
 
 
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