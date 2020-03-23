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 В Нидерландах начнут курсировать поезда на водородном топливе

В Нидерландах завершили испытания поезда на водородном топливе, который при работе выделяет только воду.

Об этом сообщает БизнесЦензор за ссылкой на Euractiv.

В Нидерландах вскоре начнут ездить поезда на водородном топливе. Они прошли успешные тесты в средине марта. Чтобы проверить безопасность поездов, их испытывали по ночам без пассажиров.

Поезда на водородном топливе заменят собой составы на дизеле, мазуте и других "грязных" видах топлива на тех направлениях, где нельзя провести электричество. Пока планируется, что они будут ходить в районе города Гронингена.

Для поездов планируется использовать "зеленые" источники, такие как ветряные и солнечные электростанции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183655
 
 
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