 В Нидерландах начнут курсировать поезда на водородном топливе

Об этом сообщает БизнесЦензор за ссылкой на Euractiv.

В Нидерландах вскоре начнут ездить поезда на водородном топливе. Они прошли успешные тесты в средине марта. Чтобы проверить безопасность поездов, их испытывали по ночам без пассажиров.

Поезда на водородном топливе заменят собой составы на дизеле, мазуте и других "грязных" видах топлива на тех направлениях, где нельзя провести электричество. Пока планируется, что они будут ходить в районе города Гронингена.

Для поездов планируется использовать "зеленые" источники, такие как ветряные и солнечные электростанции.