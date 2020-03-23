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 Goldman Sachs спрогнозировал падение мирового ВВП из-за коронавируса

Goldman Sachs ожидает снижения мирового ВВП в 2020 году на 1% – это более сильное сокращение, чем после финансового кризиса 2008 года.

Согласно прогнозу инвестбанка, падение глобальной экономики может стать крупнейшим в послевоенной истории, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По мнению аналитиков банка, беспрецедентные меры правительств мировых стран по сдерживанию эпидемии коронавируса могут спровоцировать рецессию мировой экономики.

"Коронакризис – или, если быть более точными, ответ на кризис – является физическим (в отличие от финансового) сдерживающим фактором для экономической активности, беспрецедентным в послевоенной истории", – написал инвестбанк клиентам.

Goldman Sachs ожидает, что развитые экономики "очень резко сократятся" во втором квартале, включая падение экономической активности в США на 24%. Это в два с половиной раза больше предыдущего послевоенного антирекорда.

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Как сообщалось, ранее генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183653
 
 
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