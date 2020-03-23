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 Миграционная служба не будет штрафовать за просрочку документов в период карантина

Государственная миграционная служба не будет применять штрафы за несвоевременное переоформление документов в период карантина.

Об этом говорится в сообщении Службы в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Миграционная служба не будет применять штрафные санкции за несвоевременное обращение в подразделения ГМС в период карантина Миграционная служба делает все возможное, чтобы граждане на период принятия в Украине карантинных мер воздержались от посещения подразделений ГМС и имели возможность решить свои вопросы дистанционно", - сказано в сообщении.

Поэтому во время карантина к субъектам обращения не будут применяться никакие штрафы в связи с несвоевременным обращением для оформления паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты), несвоевременным вклеиванием фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижению лицом соответствующего возраста или нарушением миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине.

Также ГМС прекращает онлайн-запись в электронную очередь для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу. При этом запись в электронную очередь на оформление паспорта гражданина Украины будет работать, но обслуживание субъектов обращения будет осуществляться только в исключительных случаях и только в определенных подразделениях ГМС по предварительно установленным для каждого из них графику обслуживания.

Одновременно с тем лица, которые уже осуществили предоплату административных услуг, смогут воспользоваться уплаченной квитанцией после окончания карантина.

Также Миграционная служба напоминает, что в этот период в ГМС можно обратиться дистанционно:

  • с помощью сервиса ГМС "Приемная электронных обращений граждан" - (официальный ответ обязательно будет предоставлен ​​в сроки, предусмотренные законом Украины "Об обращениях граждан");
  • обратившись в комментариях под сообщениями на официальной Facebook-странице;
  • позвонив на телефонную линию по телефонам (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 или на "горячие линии" областных управлений ГМС - все актуальные контакты указано на официальном сайте.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183650
 
 
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