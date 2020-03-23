 Минфин готовится возобновить размещение гривневых облигаций внутреннего займа

Согласно данным на сайте министерства, Минфин предложит покупателям на первичном акционе во вторник, 24 марта, гривневые облигации с погашением через 3, 6, 9, 16 и 22 месяца, передает БизнесЦензор.

При этом все выпуски ценных бумаг будут предложены без ограничения по объему.

Кроме этого, Минфин предложит трехмесячные ОВГЗ в долларах США и облигации в евро со сроком обращения 14 месяцев.

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Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 17 марта, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) разместило только долларовые облигации сроком обращения 9 месяцев на $71,6 млн под 3,5% годовых.

Неделей ранее Министерство финансов отказалось от проведения аукциона по размещению ОВГЗ, запланированного на 10 марта, "в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами".

На последнием по размещению гривневых ОВГЗ аукицоне 3 марта Минфин разместил 6-месячные облигации под 9,9% годовых на 1,03 млрд грн.