[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.5 29.24
 Финансы
  614  1
Все про:госдолг (487) Минфин (1363) ОВГЗ (353) облигации (743)

 Минфин готовится возобновить размещение гривневых облигаций внутреннего займа

Министерство финансов планирует возобновить аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне после двухнедельного перерыва.

Согласно данным на сайте министерства, Минфин предложит покупателям на первичном акционе во вторник, 24 марта, гривневые облигации с погашением через 3, 6, 9, 16 и 22 месяца, передает БизнесЦензор.

При этом все выпуски ценных бумаг будут предложены без ограничения по объему.

Кроме этого, Минфин предложит трехмесячные ОВГЗ в долларах США и облигации в евро со сроком обращения 14 месяцев.

Читайте также: Еврооблигации Украины достигли новых минимумов

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 17 марта, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) разместило только долларовые облигации сроком обращения 9 месяцев на $71,6 млн под 3,5% годовых.

Неделей ранее Министерство финансов отказалось от проведения аукциона по размещению ОВГЗ, запланированного на 10 марта, "в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами".

На последнием по размещению гривневых ОВГЗ аукицоне 3 марта Минфин разместил 6-месячные облигации под 9,9% годовых на 1,03 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183643
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За останій мічяць гривня скакнула з 24.6 до 28 гр за $
Це 13.8% падіння. Хто буде купувати ті облігаціі під 9,9%?
А на горизонті гривня по 30, бо Нацбанк продав більше 1 млрд $ щоб втримати курс. Як довго вони зможуть так «втримувати»?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиация карантин коронавирус Минздрав
 
 
 
 
 
 вверх