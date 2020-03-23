 Власти Германии направят 156 миллиардов евро на преодоление последствий коронавируса

Заседание кабинета министров прошло без физического присутствия канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находится на карантине и руководила им в режиме телефонной конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Предполагается, что бундестаг проголосует за предложенный правительством ФРГ пакет помощи 25 марта, бундесрат – 27 марта.

Предложения Кабмина Германии предполагают, что 50 миллиардов евро будет предоставлено на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий.

Также принят пакет мер социальной поддержки населения. В частности, квартиросъемщики будут защищены от потери жилья даже при наличии задолженности по арендной плате. Упрощен и доступ к социальному пособию по безработице Hartz-IV, а также условия временного перехода на сокращенный график труда.

Отдельный законопроект касается финансовой помощи больницам. В закон о защите от инфекций предполагается внести изменения, расширяющие полномочия федеральных властей в борьбе с пандемиями.

Кроме того, будет создан Фонд экономической стабильности объемом 600 млн евро. Он будет включать кредитные гарантии на общую сумму 400 млрд евро, которые откроют компаниям дополнительный доступ к капиталу в кризисные времена. Еще 100 млрд евро выделят на тот случай, если государству придется вступить в долю в находящихся на грани банкротства предприятиях. И еще 100 млрд евро будут предоставлены для специальных программ немецкого банка развития KfW.

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Для финансирования пакета помощи правительство Германии планирует приостановить действие закрепленного в Основном законе "долгового тормоза". Тем самым решение кабинета министров прерывает проводившуюся на протяжении последних лет политику по предотвращению роста госдолга. Берлину удавалось избегать новой задолженности с 2014 года.

В Германии коронавирус выявлен у более чем 26 тысяч человек.

В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не фиксируются на протяжении последних недель. На данный момент наиболее пострадавшей страной является Италия, в которой коронавирусом заразились 59 тысяч человек, 5,5 тысячи скончались. На третье место в мире по числу зараженных вышли США, в которых подтверждено более 35 тысяч случаев коронавируса.