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 "Ковальская" покупает еще одного столичного производителя бетона

ООО "Промышленно-строительная группа "Ковальская" планирует приобрести 100% акций производителя бетона ЧАО "Завод строительных изделий-1".

Об этом ПСГ "Ковальская" сообщила в системе раскрытия информации НКЦБФР 6 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом "Ковальская" ранее не владела акциями ЧАО "Завод строительных изделий-1".

Согласно годовому отчету ЧАО "Завод строительных изделий-1", по итогам 2018 года предприятие получило 13,1 млн грн чистой прибыли против 2,8 млн убытка в предыдущем году. Выручка составила 29,3 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на четвертый квартал 2019 года 100% акций ЧАО владела компания "Бартек Инвестментс Лимитед" (Белиз).

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Как сообщалось, в 2018 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО "БАУ-Капитал", принадлежащей владельцам промышленно-строительной группы (ПСГ) "Ковальская", приобрести контроль над ПАО "Дарницкий завод ЖБК" и ООО "Бетон Сервис".

ПСГ "Ковальская" основана в 2006 году, осуществляет деятельность на рынке выпуска товарного бетона и железобетонных изделий с 1956 года. Является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком страны. Объединяет два карьера и девять заводов-производителей стройматериалов, которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская Гранит".

Кроме этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая занимается строительством жилых объектов в Киеве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183640
 
 
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