 Крупнейшая сеть маркетов АТБ повысила цены на социальные продукты питания

Как пояснили в пресс-службе компании, повышение цен связано со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В итоге продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) в магазинах сети подорожали на 35-128%, сахар – на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, крупы – на 11%, гречка – на 51%, мука – на 5%, яйца – на 6%.
По данным компании, повышение цен поставщиков связаны с карантинными мерами, в частности с запретом на большое количество работников в одном помещении, транспортными ограничениями.
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Как сообщалось, сеть АТБ с 18 марта на время карантина ввела во всех магазинах ограничения по продаже товаров в одни руки.
Корпорация "АТБ" – объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.
Владельцами сети АТБ являются трое днепровских бизнесменов - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун.
ВСЕ супермаркеты и отптовые рынки (и, само собой, мелкие магазины) - подняли цены...
И потом - что, только беня коломойша имеет право наживаться на билетах?
гарантминистр МВД?
Всем известно, все сети не принимают повышение/изменение цен менее чем месяц после уведомления и мониторинга др. сетей на повышение. Но так как большинство торг. марок на полке АТБ их же корпорации или собств. торг. марки, то они подняли цены и решили срубить бабки с бабушек и др.народа. и не платить поставщикам в период карантина.
Думаю сторонние поставщики еще даже не успели поднять цены - у них нет кому работать из-за карантина
У меня магазинчик рядом с АТБ так они нас то грузовиками отгораживали,то заабор поставили, чтобы мы закрылись- мало им все деньжать !!! Им надо , чтобы закрылся я!!!
А вообще удачи!!!! С собой все равно ничего не утащите !!!!
Начнется анархия через 2 недели, склады АТБ разнесут на раз-два. Последняя прибыль..