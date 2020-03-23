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 Крупнейшая сеть маркетов АТБ повысила цены на социальные продукты питания

ООО "АТБ-Маркет", владеющее в Украине сетью магазинов формата "дискаунтер" и входящее в корпорацию "АТБ", повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости.

Как пояснили в пресс-службе компании, повышение цен связано со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В итоге продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) в магазинах сети подорожали на 35-128%, сахар – на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, крупы – на 11%, гречка – на 51%, мука – на 5%, яйца – на 6%.

По данным компании, повышение цен поставщиков связаны с карантинными мерами, в частности с запретом на большое количество работников в одном помещении, транспортными ограничениями.

Читайте также: Сеть АТБ ввела ограничение на продажу товаров в одни руки

Как сообщалось, сеть АТБ с 18 марта на время карантина ввела во всех магазинах ограничения по продаже товаров в одни руки.

Корпорация "АТБ" – объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.

Владельцами сети АТБ являются трое днепровских бизнесменов - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183635
 
   
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 Топ комментарии
 
Когда гривна укреплялась к 23 за доллар, то цены никто не понижал!!
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Повышение цен торгашами на продукты питания в форсмажорной ситуации - это мародерство. Куда смотрят "слуги народа"?
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смешно что пишут только о АТБ...
ВСЕ супермаркеты и отптовые рынки (и, само собой, мелкие магазины) - подняли цены...
И потом - что, только беня коломойша имеет право наживаться на билетах? Крупнейшая сеть маркетов АТБ повысила цены на социальные продукты питания - Цензор.НЕТ 2266
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Повышение цен торгашами на продукты питания в форсмажорной ситуации - это мародерство. Куда смотрят "слуги народа"?
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смешно что пишут только о АТБ...
ВСЕ супермаркеты и отптовые рынки (и, само собой, мелкие магазины) - подняли цены...
И потом - что, только беня коломойша имеет право наживаться на билетах? Крупнейшая сеть маркетов АТБ повысила цены на социальные продукты питания - Цензор.НЕТ 2266
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Вони зайняті, маски та ліки вивизять закордон!
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По данным компании, повышение цен поставщиков связаны с карантинными мерами, в частности с запретом на большое количество работников в одном помещении, транспортными ограничениями. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183635
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Дивляться в той же бік - збагачення на крові. І по можливості - долучаються.
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Пропонуєте кору з дерев обдирати та їсти?
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Когда гривна укреплялась к 23 за доллар, то цены никто не понижал!!
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Не вопрос не за горами будем бить ипа-ьники на вопрос за что? А за всё!!
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Супер! А где государство, где жесткое регулирование в период карантина? Или у нас государства нет, есть открытое акционерное общество ( по факту)? Где институты государства которые полностью контролируют ситуацию, а не сбрасывают всю ответственность на людей, на бизнес, куда платятся налоги? Или кучка мародеров у власти тырят бабки себе в карманы и своим людишкам?
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У вас в Німеччині, держава регулює ціни?
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Да, есть федеральный закон который запрещает рост цен на социальный набор.
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Шо по этому поводу скажет гарант министр МВД?
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Щасс по этому поводу выступит ...Начальник рюкзакового цеха!
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Не существует в мире такой беды, на которой мы не заработаем на своём ближнем.
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А где эта черноротая с Г+Г с подсчетом борщевого набора ?
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Запам'ятовуйте і робіть висновки. Карантин пройде, а ті хто увесь час був з вами поруч, хто від вас не відвернувся, не почав грабувати, потребуватиме вашої підтримки. Це стосується і магазинів, і лікарів, і транспорту і багато, багато чого іншого.
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Зубажіли пійдуть на другий штурм АТБ. Ця епічна битва буде ще більш кривавою. В живих залишаться одиниці (і не факт шо з туалетним папіром). Крупнейшая сеть маркетов АТБ повысила цены на социальные продукты питания - Цензор.НЕТ 9220
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в АТБ, в сравнении с прочими "предпринимателями", подняли цены еще не так уж сильно.
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не знаю... в рознице, которая еще выжила после открытия АТБ, сахар по 13грн/кг, а в супер дискаунтере АТБ = 15грн/кг.... интерессссно, но объяснимо.
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причины такого "оперативного" поднятия - смешные, это сговор и надо АМК и др. струтурам заняться. Рынок так быстро не реагирует.

Всем известно, все сети не принимают повышение/изменение цен менее чем месяц после уведомления и мониторинга др. сетей на повышение. Но так как большинство торг. марок на полке АТБ их же корпорации или собств. торг. марки, то они подняли цены и решили срубить бабки с бабушек и др.народа. и не платить поставщикам в период карантина.

Думаю сторонние поставщики еще даже не успели поднять цены - у них нет кому работать из-за карантина
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А я еще сидел в пятницу,смотрел выступление шефа АТБ,и удивлялся.Думал,вот торгаш новой формации,имеет человеческое лицо и мысли....Не прошло и трех дней.И объяснение,как в МАУ.Мы не повышаем,это мировая тенденция,то компьютер так считает.Базарная "ылита",проходимцы с киосков.Кто то верит,что после карантина цены упадут?
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Надеюсь и зарплату вы сотрудникам поднимите!!! А то уж такие вы экономные!!!!
У меня магазинчик рядом с АТБ так они нас то грузовиками отгораживали,то заабор поставили, чтобы мы закрылись- мало им все деньжать !!! Им надо , чтобы закрылся я!!!
А вообще удачи!!!! С собой все равно ничего не утащите !!!!
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*********** чертовы!
Начнется анархия через 2 недели, склады АТБ разнесут на раз-два. Последняя прибыль..
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эпоха бедности закончилась -началась эпоха геноцида...
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Сволочи, нашли когда повышать цены - твари!
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