 "Ощадбанк" приостановил работу 40% отделений в Киеве

Об этом свидетельствует информация на сайте банка, передает БизнесЦензор.

"Ключевые отделения банка будут работать, но возможны изменения в их графике работы –сокращение времени работы отделений, установление разного времени для обслуживания людей старшего возраста и других категорий клиентов, перерывы на санитарный час", – уточнили в пресс-службе финучреждения.

"Ощадбанк" призывает клиентов пользоваться онлайн-банкингом.

"Все внутренние системы банка работают в стандартном режиме без ограничений. "Ощаданк" обеспечивает бесперебойное подкрепление наличными банкоматов и отделений, инкассацию торговой сети, прием и обработку карточек всех банков в банкоматных сетях и сетях POS-терминалов", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее "Ощадбанк" ввел санитарный час в работе отделений и перевел службы инкассации в усиленный режим для обеспечения стандартной работы всех систем банка во время карантина и спроса на валюту.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года "Ощадбанк" имел 2327 структурных подразделений и занимал второе место по размеру общих активов (314,3 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.