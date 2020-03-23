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 "Ощадбанк" приостановил работу 40% отделений в Киеве

Государственный "Ощадбанк" временно приостановил работу 82 из 194 отделений в Киеве в связи с усилением карантинных мер.

Об этом свидетельствует информация на сайте банка, передает БизнесЦензор.

"Ключевые отделения банка будут работать, но возможны изменения в их графике работы –сокращение времени работы отделений, установление разного времени для обслуживания людей старшего возраста и других категорий клиентов, перерывы на санитарный час", – уточнили в пресс-службе финучреждения.

"Ощадбанк" призывает клиентов пользоваться онлайн-банкингом.

"Все внутренние системы банка работают в стандартном режиме без ограничений. "Ощаданк" обеспечивает бесперебойное подкрепление наличными банкоматов и отделений, инкассацию торговой сети, прием и обработку карточек всех банков в банкоматных сетях и сетях POS-терминалов", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее "Ощадбанк" ввел санитарный час в работе отделений и перевел службы инкассации в усиленный режим для обеспечения стандартной работы всех систем банка во время карантина и спроса на валюту.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года "Ощадбанк" имел 2327 структурных подразделений и занимал второе место по размеру общих активов (314,3 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183631
 
 
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