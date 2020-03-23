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 После введения карантина в Украину вернулись 70 тысяч украинцев

70 тыс. 137 граждан Украины смогли вернуться на родину при содействии украинских дипломатических учреждений по состоянию на 10:00 понедельника с начала действия мер противодействию распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"70 тыс. 137 граждан вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений Украины", - сообщат МИД.

Кроме того, 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: пять - в Германии, четыре - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше, и в Объединенных Арабских Эмиратах, по одному - в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах. Тем временем выздоровели от болезни уже шесть украинцев: четыре - в Японии, один - в Италии и один - в Польше.

155 граждан Украины находятся на карантине, больше всего - в Польше, всего 105 украинцев. Также украинцы находятся на карантине: в Бразилии - 16, во Вьетнаме - 8, , в Германии – 7, в Иордании - 4, в ОАЭ – 3, по два - в Молдове, Австралии и в США – по два, и по одному украинцу – в Катаре, в Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и в Черногории.

Как сообщалось, ранее трое гражданок Украины умерли от Covid-19 в Италии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183613
 
 
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