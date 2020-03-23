 Снижение учетной ставки до 10% поддержали семь членов монетарного комитета Нацбанка (обновлено)

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 11 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Члены КМП отмечали, что в условиях существенной неопределенности есть смысл действовать в соответствии с прогнозной траекторией учетной ставки, поскольку это соответствует достижению целей монетарной политики. В частности, смягчение монетарной политики необходимо для поддержания экономики Украины", – отмечается в сообщении.

При этом члены КМП отметили, что уровень международных резервов достаточен для противостояния возможным шокам, а анонсированное правительством утверждение программы сотрудничества с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках.

В то же время один член КМП высказался за снижение учетной ставки на 150 б. п. – до 9,5%, указав, что в условиях неопределенности более существенное снижение ставки будет позитивным сигналом для рынка.

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Два члена КМП выступили за сохранение учетной ставки на уровне 11%, поскольку риски для финансовой стабильности растут.

При этом один из членов КМП отметил, что турбулентность на мировых финансовых и товарных рынках приведет к усилению девальвационного давления на гривню и ухудшению девальвационных и инфляционных ожиданий. При этом снижение учетной ставки в условиях возможного развития событий по негативному сценарию усиливает риск разворота монетарной политики.

Как сообщалось, решение об установлении учетной ставки на уровне 10% годовых с 13 марта было принято правлением Национального банка Украины на заседании по вопросам монетарной политики 12 марта.

https://biz.censor.net.ua/news/3180979/natsbank_snizil_uchetnuyu_stavku_do_10_godovyh_obnovleno