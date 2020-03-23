 Покупаемый Ахметовым крупнейший добытчик угля для металлургии показал 1 миллиард прибыли

Согласно информации предприятия к повестке дня годового собрания акционеров 23 апреля, нераспределенная прибыль завода на конец года составила 2,64 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом суммарная дебиторская задолженность возросла вдвое –до 416,5 млн грн, долгосрочные обязательства снизились на 1,7% – до 1,94 млрд грн, текущие – на 2,4%, до 5,05 млрд грн.

Стоимость активов предприятия в 2019 году увеличилась на 5,4% – до 14,85 млрд грн, но снизилась основных средств – на 2,1%, до 10,55 млрд грн.

Согласно проектам решений, акционерам предлагается прибыль общества за 2019 год оставить нераспределенной, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Как сообщалось, в августе 2019 года Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрения дела о приобретении компанией Metinvest B.V. (Нидерланды) более 50% в уставном капитале ООО "Индастриал коал Холдинг" LTD, которое владеет контрольным пакетом акций крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине ПАО "Шахтоуправление "Покровское".

Согласно отчетности "Метинвеста", в 2018 году компания за $190 млн выкупила до 24,99% акций и получила опцион на приобретение оставшихся 75,01% акций офшоров, владеющих рядом предприятий группы "Донецксталь", в которую, в частности, входит "Шахтоуправление "Покровское" и одна из крупнейших в стране углеобогатительных фабрик – "Свято-Варваринская".

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Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, со второго квартала 2017 года 57,29% акций "Покровское" переведены с ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" на ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды).

Остальные 75,01% акций ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

Altana, Мisandaiko и Мastinto также подконтролен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ). "Метинвест" после пятилетнего процесса получил разрешение Антимонопольного комитета на концентрацию 73% акций предприятия.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".