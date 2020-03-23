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 Депутаты от партии Зеленского предложили перевести заседания Рады в онлайн

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук и депутат от фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук предложили перевести пленарные заседания Верховной Рады и заседаний комитетов в режиме видеоконференции на период мероприятий, направленных на предупреждение распространения короновирусной болезни (COVID-19).

Как передает БизнесЦензор, соответствующий законопроект №3250 зарегистрирован и опубликован на сайте Верховной Рады.

"Проект закона разработан с целью избежания блокировки работы единого законодательного органа государства и обеспечения возможности принятия во время пандемии COVID-19 в мире и эпидемии в Украине парламентом решений, которые имеют особую важность", – сказано в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предложено создать правовую основу для обеспечения возможности принятия Верховной Радой и ее комитетами решений в режиме видеоконференции. Законы, принятые Верховной Радой на таких пленарных заседаниях, председатель Верховной Рады будет безотлагательно подписывать и направлять президенту.

Гласность пленарного заседания Верховной Рады в режиме видеоконференции планируется обеспечивать путем его трансляции по телевидению и радио, а также на официальном сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, предложенный законопроектом формат работы парламента будет применяться в течение 60-ти дней со дня вступления документа в силу.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что у нардепа из депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова было обнаружено заражение коронавирусом.

По данным СМИ, коронавирус диагностировали также у депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Лукашева, у Руслана Горбенко из "Слуги народа" еще проверяют тест.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183589
 
 
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Держимордьі, пока у вас есть время и пока вьі при власти, изучите регламент ВР.
Все же больше пользьі будет.
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