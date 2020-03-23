 Банки начали повышать ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне максимально выросли по вкладам на срок до месяца – на 0,29 процентного пункта, до 8,04% годовых. Вклады периодом от месяца до трех подорожали на 0,22 п.п. – до 9,04% годовых. Ставки по депозитам на период от полугода до года выросли на 0,11 п.п. – до 11,33% годовых.

Доходность гривневых депозитов на периоды от трех месяцев до шести и свыше 12 месяцев выросла на 0,08 п.п. – до 10,9% и до 10,84% годовых соответственно. В то же время бессрочные сбережения потеряли 0,07 п.п. и предлагают 6,77% годовых.

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Средние ставки по депозитам в долларах для вкладов на срок от полугода до года выросли на 0,02 п.п. – до 1,44% годовых. Синхронно – на 0,01 п.п. – подорожали депозиты на периоды от месяца до трех (0,89%), свыше года (1,88%) и бессрочные вклады (0,55%).

В то же время не изменились ставки по депозитам в долларе США на период от трех месяцев до полугода – 1,17% годовых. А средняя ставка по вкладам на срок менее месяца снизилась на 0,04 п.п. – до 0,84% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро выросли на 0,01 п.п. по бессрочным депозитам (до 0,37%), вкладам сроком от месяца до трех (до 0,74%) и от полугода до года (до 1,05%). Сбережения на период менее месяца набрали 0,02 п.п. и предлагают 0,39% годовых. Депозиты на периоды свыше года подорожали на 0,03 п.п. – до 1,23% годовых.

В то же время ставки по депозитам в евро на срок от 3 до 6 месяцев не изменились и предлагают 0,75% годовых.