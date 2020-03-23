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 САП открыла дело о халатности Кабмина Гончарука при противодействии коронавирусу

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при осуществлении мер, направленных против распространения коронавируса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает БизнесЦензор.

"Заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров Украины", - сообщает САП.

По данным САП, 31 января и 8 февраля секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес премьер-министра направлены письма о необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения случаев заболевания коронавирус Covid-19.

Кабинетом министров Украины тогда фактически проигнорировано вышеуказанные меры, которые так и не были приняты.

23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в госреестр по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины.

Как сообщал БизнесЦензор, Алексей Гончарук занимал должность премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183567
 
 
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підтримую,може це буде перший із трьох друзів.
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