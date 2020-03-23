 САП открыла дело о халатности Кабмина Гончарука при противодействии коронавирусу

Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает БизнесЦензор.

"Заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров Украины", - сообщает САП.

По данным САП, 31 января и 8 февраля секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес премьер-министра направлены письма о необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения случаев заболевания коронавирус Covid-19.

Кабинетом министров Украины тогда фактически проигнорировано вышеуказанные меры, которые так и не были приняты.

23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в госреестр по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины.

Как сообщал БизнесЦензор, Алексей Гончарук занимал должность премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.