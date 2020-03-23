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 Потери концертно-театральной отрасли Украины оценили в 500 миллионов

Потери концертно-театральной отрасли за время пандемии коронавируса на сегодня составили около 500 млн грн, считает совладелец билетного сервиса Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наша отрасль первой столкнулась с введенными мерами, когда Кабинет министров объявил мораторий на проведение массовых мероприятий. По приблизительным оценкам, потери отрасли только на период коронавируса - полмиллиарда гривень", - сказал Феликсов в эфире программы "Свобода слова" в пятницу.

По его словам, объем потерь может достигнуть 1 млрд гон до конца 2020 года, даже если пандемия будет взята под контроль, и отрасль начнет восстанавливаться через три месяца.

Кроме того, в случае затянувшейся пандемии работу могут потерять десятки тысяч людей.

"Концертно-театральная отрасль - это не только об артистах. Это десятки тысяч людей, задействованных в ней, начиная от водителей, инженерного персонала. технического персонала до рекламных агентств, билетных операторов", - подчеркнул Феликсов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183564
 
 
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Я б тут не покладав відповідальність на епідемію коронавірусу. Тут справа в тому, що концерти і шоу, причому безкоштовнв дає наша влада. Решта просто не витримали конкуренції.
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