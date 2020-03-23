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 Глава Минздрава предложил перевести часть медиков на почасовую оплату

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине вируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

"На следующее заседание правительства я буду выходить с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала. Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат", – заявил Емец.

По словам министра, в условиях распространения COVID-19 врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

"Защитим врача – спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все. Мы говорим в том числе и об обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами", – резюмировал Емец.

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Как сообщалось, принятым на прошлой неделе Верховной Радой законом о противодействии распространению COVID-19 правительству поручено в недельный срок установить доплаты к заработной плате медицинских сотрудников, занятых на работах по ликвидации заболевания, в размере до 200%, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183557
 
 
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