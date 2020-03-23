 Минсоцполитики предложило выделить субсидиантам по 300 гривен на коммуналку

Об этом на брифинге сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина. На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать принять решения, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств – это те домохозяйства, которые сегодня получают субсидию, на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина", – сказала Лазебная.

По ее словам, этим решением будут увеличены на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, газом для приготовления еды и подогрева воды, а также пользования холодной и горячей водой.

Министр отметила, что в среднем такая компенсация будет приблизительно составлять 300 грн.

"Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы, в период карантина потеряют свою работу. Мы для них упростим порядок предоставления субсидий", – добавила Лазебная.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 марта поручил Министерству социальной политики, Министерству финансов Министерству развития экономики просчитать возможность компенсировать гражданам часть расходов на оплату коммунальных услуг на время карантина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.