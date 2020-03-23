 Цены на уран могут вырасти из-за проблем с логистикой, – прогноз

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Спотовая цена на уран колебалась в марте в диапазоне $24-26 за фунт, и в целом не зависит от текущей глобальной ситуации, сообщает Yellow Cake.

"Поскольку мир борется с пандемией коронавируса, мы видим минимальный риск в сфере спроса на уран, поскольку ожидается, что работа реакторов будет продолжаться на высоком уровне, обеспечивая надежную базовую нагрузку электроэнергии", - говорится в сообщении фонда. При этом отмечается, что транспортные и логистические требования повышают риски доставки, что может поддержать цену на уран.

"Цена на уран осталась на удивление устойчивой. Мы видим больший риск со стороны предложения, чем со стороны спроса, что, как мы ожидаем, поддержит или, скорее всего, окажет повышательное давление на цену урана в среднесрочной перспективе", - отмечает CEO Yellow Cake Андре Либенберг, которого цитирует пресс-служба.