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 Власть, Регуляторная политика, Социальная политика
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 Одноразовую выплату получат 10,4 миллиона пенсионеров, – министр

Одноразовую выплату в размере 1 тыс. грн с апреля 2020 года получат 10,4 млн пенсионеров и получателей социальной помощи.

Об этом на брифинге сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1 тыс. грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн. Таких пенсионеров у нас более 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", – сказала Лазебная.

Кроме того, по словам министра, с мая будет проведена индексация трудовых пенсий на 11%, по результатам чего пенсия повысится у 7 млн пенсионеров.

"Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионеров, который исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка в размере 500 грн", – добавила министр.

Лазебная подчеркнула, что все повышения будут проведены автоматически.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский аявил, что ежегодная индексация пенсий начнется с 1 мая, а не с 1 сентября, как планировалось раньше. Зеленский также пообещал, что пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн в месяц, с 1 апреля получат доплату в размере 1 тыс. грн. При этом глава государства не уточнил источники средств для обеспечения таких выплат.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183540
 
 
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Вот теперь заживём. Наканецта. Это вам не клятые барыги.
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барыги нас вообще на 948грн держали, а збагачувались в 80раз за 1рик.
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цены в магазинах видели? чеснок уже 181грн, картошка 15грн, сахар 15грн а курочки вообще капут
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это как и тем в которых 4900грн +1000 , и тем у кого 1670грн тоже, это же не зависит от стажа и зарплаты почему всем одинаково?
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Зеленский украл деньги на индексацию пенсий, а теперь обещает подачки.
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