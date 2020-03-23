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 Кабмин разрабатывает список запрещенной деятельности на время карантина

Правительство разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина, тогда как ранее планировалось утвердить список объектов критической инфраструктуры, которым разрешено работать в условиях карантина, сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По ее словам, инициатива списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.

"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов", - отметила Панаиотиди.

"Апдейт по спискам критической инфраструктуры. Концепция изменилась. Вместо списка тех, кому разрешено работать, будет список тех, кому запрещено. Это более правильно и радует, что в правительстве еще есть люди, готовые слушать обратную связь", - написал в Facebook понедельник экс-депутат Алексей Мушак.

По его словам, по состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, выглядел следующим образом:

  1. Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений.
  2. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования).
  3. Деятельность спортклубов и фитнес-центров.
  4. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку).
  5. Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других).
  6. Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).

Панаиотиди добавила, что предлагается внести в список запрещенных деятельность культовых организаций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183530
 
 
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Карантин не 3 недели, а 3 месяца, вероятность очень высока.
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Насчёт культовых организаций - поддерживаю двумя руками . . .
Пусть онлайн богослужения устраивают (как Ватикан) или динамики возле церкви ставят.
Это бред - сгонять кучу людей в закрытое помещение + заставлять их причащаться, целовать кресты / иконы . . . Ну как, сгонять и заставлять - они сами это делают, потому что зациклены на этом. А потом проблемы. Так что надо временно всем объяснить, что Боженька 100% не обидится, если они будут молиться сами дома.
А священники пусть делают, как ПЦУ и УГКЦ - антисептики готовят да храмы под больницы оборудуют, с этого толку больше. Церковь - контора богатая, переживёт временное отсутствие выручки Даже наоборот - если в трудное время покажет правильные действия, очень поднимет свой авторитет и после окончания эпидемии только увеличит своё влияние.
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А на какие деньги попы будут заправлять свои мерсы и джипы, жрать много мяса и строить себе особняки или квартиры в новострое брать ? Церковь это пункт приёма черного нала, без налогов, чистый неучтённый навар. И прошу заметить, что про Бога и высшие силы ничего не пишу, ведь дом-церковь-храм построенные как украшенная АЗС никаго отношения к Богу и высшим силам не имеют.
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Вы там бездельники-взяточники и выплачиватели сами себе премий по 100к грн, лучше разрабатываейте отмену/приостановки оплаты налогов и сборов, на тот срок, на который вы запретите бизнесу работать! Ещё бы бы хорошо приостановить оплату оренды для того же запрещённого вами бизнеса !
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продрынки надо оставить. просто не пускать туда депутатов и др. туристов.
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