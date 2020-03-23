 Кабмин разрабатывает список запрещенной деятельности на время карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
По ее словам, инициатива списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.
"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов", - отметила Панаиотиди.
"Апдейт по спискам критической инфраструктуры. Концепция изменилась. Вместо списка тех, кому разрешено работать, будет список тех, кому запрещено. Это более правильно и радует, что в правительстве еще есть люди, готовые слушать обратную связь", - написал в Facebook понедельник экс-депутат Алексей Мушак.
По его словам, по состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, выглядел следующим образом:
- Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений.
- Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования).
- Деятельность спортклубов и фитнес-центров.
- Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку).
- Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других).
- Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).
Панаиотиди добавила, что предлагается внести в список запрещенных деятельность культовых организаций.
Пусть онлайн богослужения устраивают (как Ватикан) или динамики возле церкви ставят.
Это бред - сгонять кучу людей в закрытое помещение + заставлять их причащаться, целовать кресты / иконы . . . Ну как, сгонять и заставлять - они сами это делают, потому что зациклены на этом. А потом проблемы. Так что надо временно всем объяснить, что Боженька 100% не обидится, если они будут молиться сами дома.
А священники пусть делают, как ПЦУ и УГКЦ - антисептики готовят да храмы под больницы оборудуют, с этого толку больше. Церковь - контора богатая, переживёт временное отсутствие выручки Даже наоборот - если в трудное время покажет правильные действия, очень поднимет свой авторитет и после окончания эпидемии только увеличит своё влияние.