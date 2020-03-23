 Кабмин разрабатывает список запрещенной деятельности на время карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По ее словам, инициатива списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.

"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов", - отметила Панаиотиди.

"Апдейт по спискам критической инфраструктуры. Концепция изменилась. Вместо списка тех, кому разрешено работать, будет список тех, кому запрещено. Это более правильно и радует, что в правительстве еще есть люди, готовые слушать обратную связь", - написал в Facebook понедельник экс-депутат Алексей Мушак.

По его словам, по состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, выглядел следующим образом:

Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования). Деятельность спортклубов и фитнес-центров. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку). Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других). Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).

Панаиотиди добавила, что предлагается внести в список запрещенных деятельность культовых организаций.