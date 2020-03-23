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 Система бесплатной правовой помощи приостанавливает прием граждан

Система бесплатной правовой помощи приостанавливает прием граждан и адресное предоставление правовой помощи с 23 марта.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщило управление коммуникаций Координационный центр по оказанию правовой помощи, дистанционный режим будет действовать до завершения карантина.

В этот период система безоплатной правовой помощи будет предоставлять правовые услуги дистанционно.

"Система бесплатной правовой помощи переходит на дистанционную работу. Мы это делаем для безопасности здоровья и жизни наших клиентов и работников. Очень просим людей оставаться дома. Правовую помощь от государства каждый человек может получить дистанционно. Для этого система БПД использует все доступные нам способы - официальные вебсайт и страницы в соцсетях, электронную почту и телефонную связь", - отметил и. о. директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183518
 
 
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