 Система бесплатной правовой помощи приостанавливает прием граждан

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщило управление коммуникаций Координационный центр по оказанию правовой помощи, дистанционный режим будет действовать до завершения карантина.

В этот период система безоплатной правовой помощи будет предоставлять правовые услуги дистанционно.

"Система бесплатной правовой помощи переходит на дистанционную работу. Мы это делаем для безопасности здоровья и жизни наших клиентов и работников. Очень просим людей оставаться дома. Правовую помощь от государства каждый человек может получить дистанционно. Для этого система БПД использует все доступные нам способы - официальные вебсайт и страницы в соцсетях, электронную почту и телефонную связь", - отметил и. о. директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов.