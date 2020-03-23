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 Нацбанк просит Кабмин перевести все соцвыплаты в безналичную форму

Национальный банк Украины обратился к Кабинету министров с предложением перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и социальных выплат полностью в безналичную форму.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Как вы уже знаете, наличные потенциально могут быть носителем вируса, а поездки для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - заявляет НБУ.

"Поэтому Национальный банк обращается в Кабинет Министров и органам местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками", - сообщает НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183516
 
 
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