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 Энергетика, Коррупция
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Все про:Ахметов (965) ДТЭК (677)

 ДТЭК Ахметова задолжал государству 1,7 миллиарда (обновлено)

"ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС, говорится в письме ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" на Офис Президента и Кабинет Министров.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По данным государственного оператора, "ДТЭК Востокэнерго" несанкционированно и безвозмездно за февраль-март отобрал газа на 241 млн грн. Потому что оказалось, что у компании вообще нет ни одного поставщика газа.

При этом компания Ахметова в феврале подала в Хозсуд Луганской области иск против АО "Луганскгаз". Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и запретил "Луганскгазу" ограничивать поставки газа в Луганскую теплоэлектростанцию.

Вечером в понедельник эту информацию подтвердили в пресс-службе "Оператора ГТС Украины", уточнив, что за период с 1 февраля объем неуплаченного отбора газа в денежном эквиваленте уже достиг 318 млн грн.

"В результате Оператор ГТС вынужден дополнительно покупать значительные объемы газа, чтобы физически сбалансировать ГТС и компенсировать такие несанкционированные отборы. Следует отметить, что основной объем газа Луганская ТЭС использует для производства электрической энергии, а не тепла", – подчеркивается в сообщении.

Как отмечает издание, по данным НАК "Нафтогаз Украины", в 2019 году "ДТЭК Востокэнерго" не заплатил государственному оператору за поставки газа еще 707 млн грн.

Также с 1 июля прошлого года компания ДТЭК перестала платить за транспортировку электроэнергии государственными сетями при ее экспорте. По состоянию на март такой долг составляет около 700 млн грн.

Таким образом суммарный долг компании ДТЭК Ахметова перед государством составил около 1,7 млрд грн, из которых 1,03 млрд грн – это долги за газ, который был отобран и потреблен, но не оплачен.

Компания ДТЭК добывает 90% украинского угля и владеет 70% всех угольных электростанций и крупнейшими солнечными и ветроэлектростанциями. ДТЭК продает свою электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем в Европе.

За прошлый год компания ДТЭК получила прибыль EBITDA (операционная прибыль до амортизации, уплаты налогов и видстоткив) в размере 15,5 грн.

Как сообщалось, летом прошлого года Ринат Ахметов купил виллу во Франции за 200 млн евро. На днях Ринат Ахметов пожертвовал 300 млн грн на закупку тестов для борьбы с коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183508
 
 
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 Топ комментарии
 
зеленский, ау! хватит сидеть под кроватью
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Что еще не списал Шмыгаль. спишет... ДТЭК Ахметова задолжал государству за газ 1,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 7141
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Начните с того, кто привел эту мразь к корыту в 90х, выращивал для личного обогащения, а потом когда у пинчука и ахмета Тимошенко вернула государство Криворожсталь прыщавый ющ ее выгнал. Янык его боготворил и вместе пиз...ли наши деньги, потрох то же нашел с ахметкой общий воровской язык, а у зеленского так вообще дружба со всеми олигархами, хотя перед выборами говорил другое. Ну например про обрубленные руки.
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зеленский, ау! хватит сидеть под кроватью
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Так же Зеленский ходит под Коломойским и его старается обогатить.Так все говорят.А Ахметов "священная корова" при всех властях начиная ,по памяти, с 1996 года.
Копать надо глубже.
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Что еще не списал Шмыгаль. спишет... ДТЭК Ахметова задолжал государству за газ 1,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 7141
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А де влада? Чого нiчого не робить ,щоб Ахметов вернув борги? А тому що Зе-команди пiти,навiть, до з законними вимогами до Ахметова ,неспроможна,боiться обiсцятися вiд страху .
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Начните с того, кто привел эту мразь к корыту в 90х, выращивал для личного обогащения, а потом когда у пинчука и ахмета Тимошенко вернула государство Криворожсталь прыщавый ющ ее выгнал. Янык его боготворил и вместе пиз...ли наши деньги, потрох то же нашел с ахметкой общий воровской язык, а у зеленского так вообще дружба со всеми олигархами, хотя перед выборами говорил другое. Ну например про обрубленные руки.
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А ничего нового у Ахметова и нет, всё старые приемы - беспроцентное кредитование, т.е. не платим зализныце за перевозки, за газ, устраиваем зачеты по эл.энергии и так - гривна к гривночке - делаем миллиарды долларов. В Украине нет государства, законов, совести у власти. И дешевенькие подачки всяких "фондов" от г-на Ахметова не скроют беспримерной алчности, обмана народа и грабежа бюджета.
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Почему он еще не в тюрьме ? Кому он так нужен ?
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главное, чтобы холопы не задерживали с оплатой, а не то кококоболеву нечего будет маме в Америку пересылать...
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Зате придбав віллу за 5,6 млрд. грн .. Саме цього 1,6 не вистачало . Копійка до копійки і рудому таракану вілла за 225 млн. зелені . Друх зєлі з 95 кварталу .
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Не нужно помощи олигархов, пусть перестанут 30 лет Шнырей во власть проталкивать и п*здить наши деньги. Рахитский низкорентабельный бизнес на сырье 30 лет поддерживаем, миллиардами, а это стоило развития всех нормальныйх отраслей. Даже в таких убогих условиях при отсутствии поддержки, заробитчани и айти перечисляют в бюджет больше денег. Нужно научиться ходить не под раду и АП к марионеткам, а сразу в гости к их кукловодам - они, дорвавшись во власти страшнее и больше приносят вреда чем рашка.
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Поэтому олигархические телеканалы так наезжали на Порошенка. При нем Ахметов платил, а Коломойский прятался.
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Ай,нігадяй какой !
А слабо накалякати,що лише одне Бєніне МАУ винне державі більше мільярда гривень ?
Головньов,ау !
Ахмєт 300 лямів пожертвував.А скільки дав спасітєль Днєпра,можна поцікавитись ?
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ахметовская *****, что ты здесь скулишь? Быстро в будку Рекс
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На хазяїна твого наїхав,Сірко ?Не підсцикай,тут культурне місце.
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Человек на виллу потратился, откуда деньги, имейте совесть!
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Хватит с этоим донецким картежником якшаться,арестовывайте козлика и отбирайте имущество.
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